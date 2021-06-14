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СНГ 14.06.2021 18:45

Путина не пугает оппозиция

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его не пугает оппозиция.

"Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция, или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? вы знаете, это даже смешно", - заявил Путин в интервью американскому телеканалу NBC, отвечая на вопрос журналиста: "Почему вас так пугает оппозиция, господин президент?"

Отвечая на вопрос, касающийся признания российским судом вне закона организаций, которые связаны с оппозиционером Алексеем Навальным, и включения их в статус иностранных агентов, и не является ли это преследованием инакомыслия, Путин сказал: "Это вы подаете это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России. Мы на это смотрим совсем по-другому".

При этом Путин сказал, что закон об иностранных агентах, который упомянул журналист, это не российское изобретение: "Это еще в 30-е годы закон об иностранных агентах был принят в США, и он гораздо более жесткий, чем у нас, направлен в том числе на предотвращение вмешательства во внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов".

По словам Путина, в России закон об иностранных агентах был принят совсем недавно "с целью защитить наше общество от вмешательства извне".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]