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СНГ 14.06.2021 18:40

Путин пообещал поддержать любого преемника, преданного России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если увидит преданного России человека, который может даже критически относиться к его деятельности, то поддержит его как кандидата на пост главы государства.

"Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC.

По его словам, в 2000 году Россия балансировала на грани сохранения своего суверенитета, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, "уровень ВВП упал ниже плинтуса", а долгов было на 120 млрд долларов.

"Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом - слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - сказал Путин.

"Когда-то, разумеется, - это естественный процесс, биологический - нам всем будет замена: и Вам на своём месте, мне на своём. Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее", - отметил он.

На вопрос журналиста, будет ли он ждать от преемника такой же защиты, "как в своё время предложили президенту Ельцину", президент ответил: "Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное - это судьба страны и её народа".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕЕМНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]