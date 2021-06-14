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Регион 14.06.2021 19:15

Путин назвал ожидаемым проведение саммита с Байденом без предварительных условий с учетом ухудшения отношений РФ и США до "самой низкой планки"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведение планирующегося саммита с американским коллегой Джо Байденом без предварительных условий объясняется деградацией отношений между странами и вопросами, требующими "сверки часов".

"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного", - сказал Путин в интервью американской телекомпании NBC, отвечая на вопрос, был ли он удивлен, когда Байден предложил провести встречу, не выдвинув предварительных условий.

"На самом деле мы, несмотря на такую, казалось бы, жесткую риторику, ожидали таких предложений, потому что внутриполитическая повестка в Штатах не давала нам возможности восстанавливать отношения на каком-то приемлемом уровне. Это должно было состояться рано или поздно", - отметил российский президент.

Он напомнил, что ранее Байден поддержал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, отвечающий как российским, так и американским интересам.

"Поэтому такое предложение (о встрече - ИФ) было вполне ожидаемым", - заключил Путин.

Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Запись состоялась 11 июня в Москве.

Российско-американский саммит должен состояться 16 июня в Женеве.

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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]