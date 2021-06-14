Котировки нефти достигли максимума за два года, Brent - выше $73,4 за баррель

Темпы роста нефтяных котировок ускоряются в ходе торгов в понедельник, в результате они достигли максимума более чем за два года, сообщает Trading Economics.
Ускорение вакцинации против COVID-19 в различных странах поможет улучшению экономической ситуации, а также снятию ограничений на путешествия, полагают эксперты. Это способствует повышению оптимизма, что спрос на топливо будет увеличиваться.
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что летом нефтяные цены могут достигнуть $80 за баррель.
Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 17:16 МСК составляли $73,44 за баррель, что на $0,75 (1,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Это самый высокий уровень с весны 2019 года.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,81 (на 1,16%) и достигла $71,72 за баррель, что является рекордном с октября 2018 года.
За минувшую неделю Brent подорожала на 1,1%, WTI - до 1,9%. При этом нефть завершила "в плюсе" третью неделю подряд.
Количество работающих в США буровых установок за прошлую неделю выросло на 6 и достигло 365, что является максимальным уровнем с апреля 2020 года.
Согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают эксперты, спрос увеличился на 5,4 млн баррелей в сутки - до 96,4 млн б/с, а в 2022 году - на 3,1 млн б/с.
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