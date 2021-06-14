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Дальнее зарубежье 14.06.2021 20:44

Журналисты NBC пробыли две недели на карантине перед интервью с Путиным

Сотрудники американской телекомпании NBC, которые участвовали в интервью с президентом России Владимиром Путиным, пробыли на карантине в течение двух недель перед записью, рассказал журналист Кир Симмонс.

"Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью", - сказал Симмонс в ходе интервью с Путиным, расшифровка которого опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Запись интервью состоялась 11 июня в Кремле.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЖУРНАЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]