Журналисты NBC пробыли две недели на карантине перед интервью с Путиным

Сотрудники американской телекомпании NBC, которые участвовали в интервью с президентом России Владимиром Путиным, пробыли на карантине в течение двух недель перед записью, рассказал журналист Кир Симмонс.

"Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью", - сказал Симмонс в ходе интервью с Путиным, расшифровка которого опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Запись интервью состоялась 11 июня в Кремле.