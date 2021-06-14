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Дальнее зарубежье 14.06.2021 19:33

Лидеры стран НАТО договорились о разработке новой стратегической концепции

Участники саммита НАТО в понедельник обсудили создание новой стратегической концепции альянса и договорились пригласить генсека Йенса Столтенберга руководить этим процессом.

"Мы договорились попросить генсека возглавить процесс по разработке следующей стратегической концепции", - говорится в коммюнике по итогам саммита НАТО.

В документе отмечается, что союзники по НАТО проведут переговоры по новой концепции, а затем ее согласуют ходе постоянной сессии альянса. Лидеры стран НАТО, как ожидается, утвердят новую концепцию альянса на саммите в следующем году.

Накануне Белый дом сообщил, что "союзники альянса договорятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО" с учётом политики России и вызовов со стороны Китая.

"Концепция должна учитывать агрессивную политику и действия России, а также вызовы со стороны Китайской народной Республики в отношении нашей коллективной безопасности, процветания и ценностей", - говорится в документе Белого дома.

Более того, союзники по НАТО выразили приверженность "разработке новых военных концепций и стратегий, которые укрепляют сдерживание" альянса, а также обороноспособность в ответ на "угрозы со стороны России" и других стран.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце прошлой неделе заявил, что Североатлантическому альянсу требуется разработать новую стратегическую концепцию, так как нынешняя, одобренная в 2010 году, уже не учитывает современные геополитические реалии.

По его словам, НАТО в настоящее время сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности.

"Мы стали сталкиваться с новыми вызовами в сфере безопасности (...). И в том, что касается наших отношений с Россией, мы сейчас находимся на самом низком уровне со времен холодной войны" - заявил Столтенберг.

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Тэги: НАТО, САММИТ, КОНЦЕПЦИЯ, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]