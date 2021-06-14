В Азербайджане зафиксировано 25 случаев заражения COVID-19 - минимальное число с апреля 2020г

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 25 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,196 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 45 случаях заражения.
«Последний раз минимальное количество заражений COVID-19 было зафиксировано в Азербайджане 26 апреля прошлого года - 28», - сообщили в оперштабе.
По данным ведомства, за сутки зафиксировано от коронавируса скончались 2 человека, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составило 4 955.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 328,699 тыс. человек (+119 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 542 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5 074 теста на коронавирус (накануне 7 389 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 627,573 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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