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Транспорт и связь 14.06.2021 20:28

Первый испытательный полет в аэропорту Физули состоится 5 сентября - гендиректор AzVirt

Аэровокзальный комплекс в Физулинском районе Азербайджана может быть полностью введен в эксплуатацию до конца 2021 года, заявил генеральный директор ООО "AzVirt" Кямран Алиев.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в рамках поездки в Физулинский район ознакомился с ходом строительных работ Международного аэропорта Физули.

"Строительство международного аэропорта Физули началось в январе. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) будет иметь длину 3 тыс. метров и ширину 60 метров. Посадки предусмотрены с двух сторон. На сегодняшний день мы завершили земляные работы по для прокладки ВПП и перрона. Сейчас занимаемся строительством дорожной одежды. По нашей программе, 5 сентября здесь состоится первый испытательный полет", - сообщил глава "AzVirt" президенту Алиеву.

Он добавил, что на перроне Физулинского аэропорта площадью 60 тыс. кв. метров смогут разместиться примерно 8 самолетов типа "А-320".

Кроме того, здесь планируется создание автостоянки на 170 автомобилей.

Гендиректор также сообщил, что аэропорт будет соединен с дорогой, следующей в Физули и с дорогой Победы в Шушу.

"В строительстве здания аэропорта на 80% выполнены строительные работы. Кровельное покрытие привезены в Баку из Италии, фасадные материалы доставлены из Турции. Аэровокзальный комплекс может быть введен в эксплуатацию в полном объеме до конца текущего года если работы пойдут с такой скоростью", - сказал глава "AzVirt".

Он также сообщил, что в аэропорту ведутся аэронавигационные и строительные работы, над системой световой сигнализации работает турецкая компания, построена подстанция.

Гендиректор также сообщил, что в рамках строительства международного аэропорта в Зангилане уже начались земляные работы.

Кроме того, по его словам, "AzVirt" начала подготовку к строительству международного аэропорта в Лачине.

"Мы съездили на место, где будет построен аэропорт в Лачинском районе, и определили, где он будет находиться по проекту. Предстоит большой объем земляных работ. Мы уже мобилизуемся. У нас там офис, оборудование уже привезено", - сказал Алиев.

Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию аэропорта в Физули запланирован на сентябрь 2021 года. Это будет первый из трех аэропортов, строительство которых запланировано на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в январе 2021 года заложил фундамент аэропорта в городе Физули, 27 апреля - фундамент международного аэропорта в Зангилане.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, ФИЗУЛИ, АЭРОПОРТ


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