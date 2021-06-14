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Регион 14.06.2021 21:03

Саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку вооруженных формирований на востоке Украины

Саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку вооруженных формирований на востоке Украины и отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, говорится в итоговом коммюнике саммита.

"Мы призываем Россию прекратить поддерживать конфликт обеспечением финансовой и военной поддержки военизированных формирований в восточной Украине. Мы подтверждаем нашу полную поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины. Мы подчеркиваем важность обеспечения полного и безопасного доступа для нее на всей территории Украины, включая Крым и российско-украинскую границу в соответствии с мандатом", - сказано в документе.

Также НАТО призывает РФ отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, так как считает эти регионы частями Грузии и прекратить "милитаризацию этих регионов". Россию призывают "конструктивно сотрудничать" в рамках приднестровского процесса.

"Мы призываем Россию прекратить наращивание военной активности и ограничение навигации в частях Черного Моря. Мы также призываем прекратить препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам", - сказано в документе.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]