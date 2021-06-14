Саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку вооруженных формирований на востоке Украины и отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, говорится в итоговом коммюнике саммита.
"Мы призываем Россию прекратить поддерживать конфликт обеспечением финансовой и военной поддержки военизированных формирований в восточной Украине. Мы подтверждаем нашу полную поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины. Мы подчеркиваем важность обеспечения полного и безопасного доступа для нее на всей территории Украины, включая Крым и российско-украинскую границу в соответствии с мандатом", - сказано в документе.
Также НАТО призывает РФ отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, так как считает эти регионы частями Грузии и прекратить "милитаризацию этих регионов". Россию призывают "конструктивно сотрудничать" в рамках приднестровского процесса.
"Мы призываем Россию прекратить наращивание военной активности и ограничение навигации в частях Черного Моря. Мы также призываем прекратить препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам", - сказано в документе.
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