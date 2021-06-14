Двери НАТО открыты для Украины и Грузии - Столтенберг

На саммите в Брюсселе Североатлантический альянс подтвердил, что его двери открыты для Украины и Грузии, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"В коммюнике, в решениях, принятых сегодня, мы подтвердили наши решения, что двери НАТО открыты, согласно решению на саммите в Бухаресте в 2008 году. И также, что мы усилим и будем делать больше, чтобы помочь Украине и Грузии, как странам-аспирантам, сфокусироваться на реформах, которые приблизят их к НАТО и евроатлантической интеграции", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".
Он подчеркнул, что "главный месседж - это то, что НАТО солидарно с Украиной".
"Мы оказываем сильную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Мы предоставляем практическую поддержку, и мы активизируем нашу практическую поддержку в НАТО, но также на двустороннем уровне от разных союзников НАТО", - пояснил генсек.
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