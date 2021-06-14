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Карабах 14.06.2021 21:30

Байрамов и Мортон обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по делам Европейского соседства и Америки Венди Мортон.

"Стороны обменялись мнениями по реализации трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху. Мортон выразила удовлетворение передачей Еревану 15 задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карт мин в Агдамском районе. Госминистр позитивно оценила этот шаг с точки зрения снижения напряженности между сторонами и укрепления доверия", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Мортон также выразил соболезнования в связи с недавней гибелью азербайджанских журналистов и гражданского лица от подорвавшейся мины.

Байрамов поблагодарил Великобританию за поддержку процесса разминирования на освобожденных районах Азербайджана через Программу развития Организации Объединенных Наций и за сотрудничество с ANAMA в этом отношении.

"Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и с удовлетворением отметили меморандум о взаимопонимании, подписанный между министерством энергетики Азербайджана и BP. Также были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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