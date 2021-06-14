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Дальнее зарубежье 14.06.2021 23:33

В Индии умер мужчина, у которого было 38 жен и 89 детей

Глава одной из самых больших семей в мире умер в индийском штате Мизорам на 77-м году жизни.

Как пишет "Би-би-си", Зиона Чана был лидером религиозной секты, которая практиковала полигамию. У мужчины осталось 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Он страдал от диабета и высокого давления.

Его семья принадлежит к христианской секте Чана Пол, у которой около 2 тыс. последователей. Все они живут по соседству с домом Чаны в деревне Бактавнг Тлангнуам в 55 км от города Аиджал, столицы штата Мизорам на северо-востоке Индии.

Основал секту дед Зионы Чаны, это произошло в 1942 году.

Как отмечает "Би-би-си", точно оценить размер семьи Чаны сложно: по некоторым данным, на самом деле у него было 39 жен, 94 ребенка и 33 внука, что дает в общей сложности 181 человека. Старшую жену Чана встретил в 17 лет, когда той было 20.

Семья жила в четырехэтажном 100-комнатном особняке. Местные СМИ утверждают, что жены живут в одной спальне рядом с отдельной спальней хозяина. Дом пользуется популярностью у туристов, которые приезжают посмотреть, как живет эта необычная семья.

По данным СМИ, только за один ужин семья съедает почти 100 кг риса, около 60 кг картофеля и около 30 кур.

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Тэги: ИНДИЯ, СЕМЬЯ, ГЛАВА, СМЕРТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]