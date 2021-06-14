Залкалиани увидел в коммюнике саммита НАТО послание, что третья сила не помешает Грузии вступить в альянс

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствует позицию НАТО по вопросу отношений с Грузией, в частности, что решение саммита в Бухаресте (в 2008 году) о том, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, остается в силе и что никакая третья сила не может этому помешать.
"В принятом по итогам саммита НАТО коммюнике союзники (члены альянса) подтвердили решение бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО и что у Грузии есть все практические инструменты для подготовки к окончательному вступлению. В коммюнике присутствует новый важный пассаж, где подчеркивается суверенное право Грузии выбирать внешние политические приоритеты и что в НАТО считают неприемлемым вмешательство любой третьей силы в этот процесс. Вышеуказанное является однозначным посланием, что ни у какой третьей силы не будет права вето по вопросу вступления Грузии в альянс", - сказал Залкалиани в понедельник журналистам.
Глава грузинского МИД также приветствовал выраженную в итоговом документе саммита твердую поддержку странами-членами НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также политики непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Он обратил внимание на оценку в коммюнике ситуации в Абхазии и Южной Осетии.
"В тексте говорится, что Российская Федерация насильственными методами отрезает два оккупированных региона от остальной Грузии. Более того, в коммюнике прямо звучит призыв к РФ прекратить бордеризацию (возведение пограничных заграждений со стороны Южной Осетии), похищения граждан Грузии (задержания по обвинению в нарушении границ с Абхазией и Южной Осетией), незаконные судебные процессы над ними и их притеснение", - отметил Залкалиани.
По его словам, "страны-члены НАТО также призвали Россию выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии и отказаться от признания независимости регионов Грузии".
Министр также обратил внимание на готовность альянса еще больше углублять сотрудничество с Грузией в вопросах безопасности Черного моря, что, как он считает, направлено на обеспечение стабильности в регионе.
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