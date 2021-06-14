Джонсон перенес на месяц отмену ограничений в Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о продление ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.

"К 19 июлю мы вакцинируем двумя дозами две трети взрослого населения, включая всех лиц старше 50 лет, всех уязвимых лиц, всех медработников, находящихся на переднем крае (борьбы с пандемией - ИФ) и социальных работников, и всех лиц старше 40 лет, получивших первую дозу к середине мая", - приводят слова Джонсона британские СМИ.

При этом 5 июля правительство оценит, можно ли отменять ограничения раньше объявленного нового срока.

Джонсон также выразил беспокойство в связи с распространением "индийского" штамма коронавируса, которому во Всемирной организации здравоохранения ранее дали название "Дельта". Премьер добавил, что этот штамм передается быстрее, чем по первоначальным предположениям.

СМИ отмечают, что ранее власти сообщили о выявленных за сутки более 7 тыс. случаях коронавируса: это шестой день подряд с подобными масштабами заражений, причем до этого подобные показатели отмечались в конце февраля.

На прошлой неделе глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявлял, что в Великобритании 91% новых случаев COVID-19 составляют заражения вариантом коронавируса "Дельта".

Всего в стране за время пандемии COVID-19 диагностировали более 4,57 млн заражений коронавирусом, свыше 127,9 тыс. больных скончались. При этом в стране зафиксировали более 4,28 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.