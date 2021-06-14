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14.06.2021 22:53

Россия не имеет права решать, вступит ли Украина в НАТО - Столтенберг

Только страны-члены НАТО и Украина принимают решение о ее членстве в альянсе, Россия в этом процессе права голоса не имеет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Чрезвычайно важно подчеркнуть, что каждая нация имеет право выбирать свой путь, и это включает то, частью каких мер по обеспечению безопасности она хочет быть, включая то, хочет она быть членом НАТО или нет. Месседж заключается в том, что Украина и 30 союзников решат, когда Украина станет членом НАТО. Россия, конечно, не имеет права голоса, потому что они не могут ветировать то, что могут делать соседи", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе в понедельник.

Он подчеркнул: "Мы не вернемся во времена, когда у нас были сферы влияния, где большие державы решали, что маленькие соседи могут делать".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЧЛЕНСТВО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]