Россия не имеет права решать, вступит ли Украина в НАТО - Столтенберг

Только страны-члены НАТО и Украина принимают решение о ее членстве в альянсе, Россия в этом процессе права голоса не имеет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Чрезвычайно важно подчеркнуть, что каждая нация имеет право выбирать свой путь, и это включает то, частью каких мер по обеспечению безопасности она хочет быть, включая то, хочет она быть членом НАТО или нет. Месседж заключается в том, что Украина и 30 союзников решат, когда Украина станет членом НАТО. Россия, конечно, не имеет права голоса, потому что они не могут ветировать то, что могут делать соседи", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе в понедельник.
Он подчеркнул: "Мы не вернемся во времена, когда у нас были сферы влияния, где большие державы решали, что маленькие соседи могут делать".
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