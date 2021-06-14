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Регион 14.06.2021 22:53

Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после встречи с американским коллегой Джо Байденом, что проинформировал лидера США об отсутствии изменений в позиции Анкары по поставкам российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Позиция Турции относительно поставок ЗРС С-400 остается неизменной. Я сообщил об этом президенту (Байдену - ИФ)", - сказал Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров НАТО.

Он также сообщил о том, что договорился с Байденом регулярно использовать каналы прямого диалога для укрепления двусторонних отношений.

"В турецко-американских отношениях нет ни одной проблемы, которую нельзя было бы решить. Масштабы сотрудничества двух стран намного шире и ценней, нежели разногласия", - добавил турецкий лидер.

Ранее в этом году Эрдоган предупреждал, что Анкара будет самостоятельно принимать решение по вопросу о поставках С-400.

По его словам, "ни одна страна не вправе вмешиваться и определять политику Турции в оборонной сфере". Президент подчеркивал, что решения в этой сфере - суверенное право Анкары.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, С/400, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]