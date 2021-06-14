Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после встречи с американским коллегой Джо Байденом, что проинформировал лидера США об отсутствии изменений в позиции Анкары по поставкам российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Позиция Турции относительно поставок ЗРС С-400 остается неизменной. Я сообщил об этом президенту (Байдену - ИФ)", - сказал Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров НАТО.

Он также сообщил о том, что договорился с Байденом регулярно использовать каналы прямого диалога для укрепления двусторонних отношений.

"В турецко-американских отношениях нет ни одной проблемы, которую нельзя было бы решить. Масштабы сотрудничества двух стран намного шире и ценней, нежели разногласия", - добавил турецкий лидер.

Ранее в этом году Эрдоган предупреждал, что Анкара будет самостоятельно принимать решение по вопросу о поставках С-400.

По его словам, "ни одна страна не вправе вмешиваться и определять политику Турции в оборонной сфере". Президент подчеркивал, что решения в этой сфере - суверенное право Анкары.