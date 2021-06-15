Байден считает Путина достойным и жестким соперником

Президент США Джо Байден в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным охарактеризовал российского лидера как жесткого человека и "достойного соперника".

"У меня были встречи с ним. Он находчивый, он жесткий, и я обнаружил, что он - как говорилось, когда я раньше участвовал в играх с мячом - достойный соперник", - сказал Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в понедельник.

Также Байден повторил, что планирует обсудить с Путиным сферы, где США и РФ могли бы сотрудничать, если Москва выберет такой вариант. При этом он пообещал, что если Путин выберет отказ от сотрудничества и "будет действовать, как он делал в прошлом в отношении кибербезопасности и некоторых других направлений, то мы (США - ИФ) дадим ответ".

Он продолжил, что сторонам также предстоит определить "красные линии" в тех сферах, где США и РФ имеют разногласия.

Однако Байден подчеркнул, что не намерен рассказывать СМИ, как он будет вести переговоры с Путиным, и предложил подождать окончания саммита.

Встреча Байдена и Путина намечена на 16 июня в Женеве.