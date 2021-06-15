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Дальнее зарубежье 15.06.2021 13:23

Китай требует прекратить необоснованные нападки на его политику - представительство КНР при ЕС

Представительство КНР при Евросоюзе призвало НАТО прекратить преувеличивать "теорию китайской угрозы" после того, как в итоговом коммюнике саммита альянса заявили, что политика Китая представляет собой "системный вызов".

"Мы приняли к сведению соответствующее содержание коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. НАТО утверждает, что Китай представляет собой "системный вызов", - говорится в заявлении представителя постпредства.

Он подчеркнул, что альянс, очерняя мирное развития Китая, излагая неверную оценку международной ситуации и своей собственной роли, продолжает следовать мышлению времен "холодной войны" и блоковой политической психологии.

В представительстве отметили, что "Китай неуклонно проводит оборонительную национальную политику, открыто и прозрачно осуществляет модернизацию национальной обороны и вооруженных сил".

"Мы никогда не откажемся от своего права на поддержание мира и всегда будем неуклонно защищать наш суверенитет, безопасность и интересы развития. Мы всегда будем уделять пристальное внимание корректировке стратегии и политики НАТО в отношении Китая", - сказал дипломат.

"Мы не формируем "системные вызовы", но если кто-то собирается бросить "системный вызов" нам, мы не останемся равнодушными", - подчеркивается в заявлении.

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Тэги: КИТАЙ, НАТО, КОММЮНИКЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]