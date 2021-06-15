Китай требует прекратить необоснованные нападки на его политику - представительство КНР при ЕС

Представительство КНР при Евросоюзе призвало НАТО прекратить преувеличивать "теорию китайской угрозы" после того, как в итоговом коммюнике саммита альянса заявили, что политика Китая представляет собой "системный вызов".

"Мы приняли к сведению соответствующее содержание коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. НАТО утверждает, что Китай представляет собой "системный вызов", - говорится в заявлении представителя постпредства.

Он подчеркнул, что альянс, очерняя мирное развития Китая, излагая неверную оценку международной ситуации и своей собственной роли, продолжает следовать мышлению времен "холодной войны" и блоковой политической психологии.

В представительстве отметили, что "Китай неуклонно проводит оборонительную национальную политику, открыто и прозрачно осуществляет модернизацию национальной обороны и вооруженных сил".

"Мы никогда не откажемся от своего права на поддержание мира и всегда будем неуклонно защищать наш суверенитет, безопасность и интересы развития. Мы всегда будем уделять пристальное внимание корректировке стратегии и политики НАТО в отношении Китая", - сказал дипломат.

"Мы не формируем "системные вызовы", но если кто-то собирается бросить "системный вызов" нам, мы не останемся равнодушными", - подчеркивается в заявлении.