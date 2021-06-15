Во Франции стартует вакцинация подростков от коронавируса

Центры вакцинации от коронавируса во Франции со вторника начинают принимать подростков старше 12 лет, сообщают французские СМИ.
Для того, чтобы несовершеннолетний ребенок мог получить прививку от COVID-19, требуется разрешение двух родителей. Также как минимум один родитель должен присутствовать при самой вакцинации.
Не рекомендуется вакцинироваться тем подросткам, у которых после перенесенного коронавируса развился детский мультисистемный воспалительный синдром.
По подсчетам СМИ, вакцинацию смогут пройти более 3,5 млн подростков во Франции.
За время пандемии во Франции выявили свыше 5,7 млн случаев COVID-19, около 110 тыс. из них имели летальный исход.
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