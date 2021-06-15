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Дальнее зарубежье 15.06.2021 12:16

Во Франции стартует вакцинация подростков от коронавируса

Центры вакцинации от коронавируса во Франции со вторника начинают принимать подростков старше 12 лет, сообщают французские СМИ.

Для того, чтобы несовершеннолетний ребенок мог получить прививку от COVID-19, требуется разрешение двух родителей. Также как минимум один родитель должен присутствовать при самой вакцинации.

Не рекомендуется вакцинироваться тем подросткам, у которых после перенесенного коронавируса развился детский мультисистемный воспалительный синдром.

По подсчетам СМИ, вакцинацию смогут пройти более 3,5 млн подростков во Франции.

За время пандемии во Франции выявили свыше 5,7 млн случаев COVID-19, около 110 тыс. из них имели летальный исход.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПОДРОСТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]