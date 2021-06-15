Украина заслуживает того, чтобы быть равноправным членом НАТО - президент Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достойна и заслуживает того, чтобы быть равноправным членом Североатлантического альянса.
"Мы достойны того, чтобы быть членами Альянса, если Альянс видит Украину среди членов НАТО одного уровня, за одним столом. Считаю, что это правильное решение. Я считаю, что Украина заслуживает этого действительно, чтобы быть одной из мощных стран в НАТО", - заявил Зеленский журналистами на полях всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" во вторник в Киеве.
Президент считает, что "Украина не должна просить приглашения в НАТО".
"Нас нужно приглашать. Я считаю, что это честно, потому что мы не должны просить. Я считаю, что в целом, ту политику, которую мы избрали сегодня - политику желанного гостя, а не просто бегать, кричать, принимать какие-то законы, вешать плакаты, коммуницировать со СМИ, что дайте мне сфотографироваться с президентом США. Я считаю, что у нас другая политика, она правильная", - отметил он.
Президент также добавил, что "не всем нравится прямая позиция в отношении Украины и ее поддержки со стороны ЕС".
"Я не знаю, сигнал ли это для России. Посмотрим, как закончится важный саммит Байден-Путин. Тем не менее, я уверен в поддержке США. У них всегда была двухпартийная поддержка Украины", - сказал Зеленский.
Он также поблагодарил президента США Джо Байдена, а также лидеров стран ЕС за поддержку Украины.
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