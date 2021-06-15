Пашинян созывает своих сторонников на общенациональный митинг

В преддверии намеченных на 20 июня парламентских выборов в Армении и.о премьер-министра республики Никол Пашинян объявил о созыве общенационального митинга в центре Еревана.

"Объявляю общенациональный митинг 17 июня в 20:00. А 18 июня у меня будет прямой разговор с народом Республики Армения", - заявил Пашинян во вторник в городе Сисиан Сюникской области Армении.

Ранее партия Пашиняна "Гражданский договор" подала заявку в мэрию Еревана с просьбой дать разрешение на проведение митинга 18 июня на площади Республики. Одновременно аналогичную заявку подал и оппозиционный властям предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна. Мэрия отклонила заявку Кочаряна, однако "Гражданский договор" принял решение изменить дату проведения митинга.