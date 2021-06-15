Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0236 GBR   2.399 TRY   0.2027

Цена на нефть

14.06 $/bbl   WTI 70.88 -0.03 Brent 72.86 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.06.2021 13:14

Пашинян созывает своих сторонников на общенациональный митинг

В преддверии намеченных на 20 июня парламентских выборов в Армении и.о премьер-министра республики Никол Пашинян объявил о созыве общенационального митинга в центре Еревана.

"Объявляю общенациональный митинг 17 июня в 20:00. А 18 июня у меня будет прямой разговор с народом Республики Армения", - заявил Пашинян во вторник в городе Сисиан Сюникской области Армении.

Ранее партия Пашиняна "Гражданский договор" подала заявку в мэрию Еревана с просьбой дать разрешение на проведение митинга 18 июня на площади Республики. Одновременно аналогичную заявку подал и оппозиционный властям предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна. Мэрия отклонила заявку Кочаряна, однако "Гражданский договор" принял решение изменить дату проведения митинга.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, МИТИНГ


Похожие новости


В парламенте Армении не исключают введение военного положения в стране из-за ситуации на границе с Азербайджаном Саргсян и Ванецян сформировали блок для участия в парламентских выборах в Армении Президент Армении назначил на 20 июня досрочные выборы в парламент Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера и распущен в силу права Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера Парламент Армении проводит заседание по вопросу избрания премьера республики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]