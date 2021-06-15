Ушаков не уверен, что Путин и Байден достигнут договоренностей на саммите, но саму встречу считает полезной

В Кремле с осторожным оптимизмом готовятся к саммиту РФ-США: встреча будет полезной в любом случае, сейчас ситуация в отношениях двух стран близка к критической.

"У меня нет уверенности, что какие-то договоренности будут достигнуты. Посмотрим. Я смотрю на эту встречу с таким, практическим оптимизмом. Но не с большим", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в преддверии саммита.

Подготовительная работа к саммиту прошла достаточно успешно, добавил он.

"Согласована достаточно содержательная повестка дня, но как пойдет дискуссия, мы не знаем", - отметил Ушаков.

Он напомнил, что это первая встреча в "тех тяжелейших условиях, которые сложились в двусторонних отношениях".

"Я думаю, что обе стороны понимают, что пора начать разгребать эти завалы, которые были созданы", - сказал Ушаков.

Он выразил уверенность в том, что встреча президентов России и США будет полезной.

"Если в ходе нее какие-то если не договоренности, то понимание между президентами будет достигнуто, то, конечно, это будет сказываться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике. Положение просто близкое к критическому. Что-то в этом контексте, конечно, нужно делать", - сказал Ушаков.

По его словам, вообще на пользу пойдут любые договоренности, которые будут достигнуты на переговорах.

"Если они будут достигнуты, они же будут иметь компромиссный характер. Я думаю, это пойдет на пользу. Потом уже задача наша, экспертов, внешнеполитических и других ведомств уже попытаться реализовать даже не договоренности, а понимание, которое будет достигнуто", - сказал Ушаков.