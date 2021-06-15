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Карабах 15.06.2021 13:18

Алиев и Эрдоган выехали в Шушу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник отправился в город Шуша.

Как сообщает сайт президента Азербайджана, Ильхам Алиев встретил президента Турции в Физулинском районе, после чего они направились в город Шуша.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭРДОГАН, ШУША, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]