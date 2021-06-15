Алиев и Эрдоган выехали в Шушу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник отправился в город Шуша.

Как сообщает сайт президента Азербайджана, Ильхам Алиев встретил президента Турции в Физулинском районе, после чего они направились в город Шуша.

Б.Рустамбеков