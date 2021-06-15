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В Калифорнии со вторника снимают многие антикоронавирусные ограничения

В американском штате Калифорния со вторника отменяют практически все ограничения, введенные ранее, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает Associated Press.

В частности, маски перестанут быть необходимостью для людей, сделавших прививку против коронавируса. Однако для граждан, которые пока не привились, масочный режим сохраняется на рабочих местах. Также отменяются лимиты на число собравшихся людей и посетителей в общественных местах, людям больше не нужно соблюдать обязательную социальную дистанцию.

"Штат не просто готов вернуться к нормальной жизни, он готов ворваться в неё с музыкой", - заявил губернатор Гэвин Ньюсом.

В 2020 году Калифорния стала первым американским штатом, который ввел ограничения в связи с COVID-19. На данный момент порядка 70% жителей штата сделали как минимум одну дозу вакцины, а процент заражений остается самым низким в США.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]