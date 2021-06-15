В Калифорнии со вторника снимают многие антикоронавирусные ограничения

В американском штате Калифорния со вторника отменяют практически все ограничения, введенные ранее, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает Associated Press.
В частности, маски перестанут быть необходимостью для людей, сделавших прививку против коронавируса. Однако для граждан, которые пока не привились, масочный режим сохраняется на рабочих местах. Также отменяются лимиты на число собравшихся людей и посетителей в общественных местах, людям больше не нужно соблюдать обязательную социальную дистанцию.
"Штат не просто готов вернуться к нормальной жизни, он готов ворваться в неё с музыкой", - заявил губернатор Гэвин Ньюсом.
В 2020 году Калифорния стала первым американским штатом, который ввел ограничения в связи с COVID-19. На данный момент порядка 70% жителей штата сделали как минимум одну дозу вакцины, а процент заражений остается самым низким в США.
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