В британском правительстве уверены, что смогут снять связанные с COVID-19 ограничения к 19 июля

В британском правительстве во вторник выразили уверенность в том, что к 19 июля удастся ослабить ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
"Мы можем быть уверены в том, что высокий уровень вакцинации, который у нас будет к 19 июля, должен позволить нам еще ослабить ограничения", - сказал глава канцелярии британского кабмина Майкл Гоув в эфире ВВС.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о продление ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.
На прошлой неделе глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявлял, что в Великобритании 91% новых случаев COVID-19 составляют заражения вариантом коронавируса "Дельта". Этот штамм появился в Индии, а затем - распространился на многие другие страны.
Всего в стране за время пандемии COVID-19 диагностировали более 4,57 млн заражений коронавирусом, свыше 127,9 тыс. больных скончались. При этом в стране зафиксировали более 4,28 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.
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