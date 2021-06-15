Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0236 GBR   2.399 TRY   0.2027

Цена на нефть

14.06 $/bbl   WTI 70.88 -0.03 Brent 72.86 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.06.2021 18:35

В британском правительстве уверены, что смогут снять связанные с COVID-19 ограничения к 19 июля

В британском правительстве во вторник выразили уверенность в том, что к 19 июля удастся ослабить ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

"Мы можем быть уверены в том, что высокий уровень вакцинации, который у нас будет к 19 июля, должен позволить нам еще ослабить ограничения", - сказал глава канцелярии британского кабмина Майкл Гоув в эфире ВВС.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о продление ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.

На прошлой неделе глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявлял, что в Великобритании 91% новых случаев COVID-19 составляют заражения вариантом коронавируса "Дельта". Этот штамм появился в Индии, а затем - распространился на многие другие страны.

Всего в стране за время пандемии COVID-19 диагностировали более 4,57 млн заражений коронавирусом, свыше 127,9 тыс. больных скончались. При этом в стране зафиксировали более 4,28 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ, ДАТА


Похожие новости


Британские власти требуют от авиакомпаний избегать воздушное пространство Беларуси - министр Джонсон обещает согражданам, что нынешние ограничения в связи с COVID-19 -последние

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]