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СНГ 15.06.2021 14:12

Переговоры Путина и Байдена в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с учетом перерывов - Песков

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с учетом перерывов , заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они рассчитаны где-то приблизительно на 4-5 часов. Это с перерывами" - сказал Песков журналистам во вторник.

Он заметил, что в ходе переговоров будет происходит смена форматов.

Как сообщалось, российско-американский саммит состоится 16 июня в Женеве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, САММИТ, ВРЕМЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]