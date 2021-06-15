Достичь договоренностей по восстановлению СВПД до президентских выборов в Иране не удастся - постпред РФ в Вене

Достичь договоренностей по восстановлению иранской ядерной сделки до намеченных на 18 июня президентских выборов в Иране не удастся, но переговоры продолжатся, а сами выборы не должны существенно повлиять на переговорный процесс, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"На сегодняшний день совершенно очевидно, что до 18 июня, когда в Иране состоятся президентские выборы, достичь договоренностей в Вене не удастся. Переговоры продолжатся и после президентских выборов", - сказал Ульянов "Интерфаксу".

"Насколько мы понимаем, это обстоятельство существенного влияния на ход дальнейших переговоров оказать не должно", - подчеркнул российский дипломат.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с утверждениями о том, что переговорный процесс в Вене затормозился, Ульянов сказал: "Я считаю, что такая оценка ошибочна и не соответствует действительности, потому что процесс развивается, хотя и прогресс достигается не так быстро, как хотелось бы".

По его словам, "продолжается расчистка имеющегося соединяющегося текста итогового документа от квадратных скобок".

Ульянов также сообщил, что "Россия вчера (в понедельник - ИФ) внесла дополнительный документ для обсуждения", но воздержался от раскрытия его содержания.

То есть процесс продолжается. Основное внимание необходимо уделить плану выполнения Венских договоренностей - это на сегодняшний день главный открытый вопрос. Нужно договориться кто, что и в какие сроки должен сделать, чтобы конечным результатом стало полное восстановление СВПД", - подчеркнул российский постпред.