В Женеве в условиях максимальных мер безопасности идут последние приготовления к саммиту США-РФ

В Женеве завершают последние приготовления к намеченному на среду, 16 июня, саммиту президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, сообщают во вторник швейцарские СМИ.
Федеральная полиция в Швейцарии максимально мобилизована. По словам вице-директора Офиса федеральной полиции Стефана Теймера, приняты меры для обеспечения безопасности "в условиях повышенного уровня угрозы".
В частности, с 15 по 17 июня будет временно ограничено использование воздушного пространства над Женевой. При этом ограничения не затронут гражданские самолеты, выполняющие рейсы в Женеву. В воздухе будет курсировать авиационное подразделение полиции.
В общей сложности планируется задействовать 3,5 тыс. стражей порядка во время саммита.
По данным швейцарских СМИ, подготовку к саммиту активно завершают, в частности, флористы, которые занимаются оформлением места встречи на высшем уровне. На прошлой неделе, как рассказали представители флористической компании, им поручили заниматься составление композиций на основе синего, белого и красного цвета - в соответствии с флагами США и России. Но в воскресение им было поручено изменить основные цвета на белый и зеленый. По словам флориста компании Protocol Аделины Филипп, это "цвета сдержанности и нейтральности".
"Цветы занимают важное место в дипломатии... Цвета - это символ, и они умеют говорить", - пишет газета "Трибюн де Женев".
Как ожидается, президент США Джо Байден прибудет в аэропорт Женевы уже во вторник в 16:15 по местному времени (17:15 мск). У самолета его встретят президент Швейцарии Ги Пармелен и председатель женевского кантонального правительства Серж Даль Бюско. Прибытие президента России Владимира Путина ожидается в среду утром.
Согласно информации местных СМИ, от российской и американской делегации ожидается по 800 человек. Освещать саммит непосредственно в Женеве будет около 3 тыс. представителей СМИ.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.
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