США не ожидают существенных результатов от встречи Байдена с Путиным

Американская сторона не ожидает существенных результатов от встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США.
"Мы не ожидаем существенных результатов", - заявил собеседник журналистов.
Переговоры Путина с Байденом пройдут в среду в Женеве. Президент США ранее во вторник прибыл в этот швейцарский город.
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