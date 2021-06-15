США не ожидают существенных результатов от встречи Байдена с Путиным

Американская сторона не ожидает существенных результатов от встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США.

"Мы не ожидаем существенных результатов", - заявил собеседник журналистов.

Переговоры Путина с Байденом пройдут в среду в Женеве. Президент США ранее во вторник прибыл в этот швейцарский город.