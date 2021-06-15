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Дальнее зарубежье 15.06.2021 20:31

США не ожидают существенных результатов от встречи Байдена с Путиным

Американская сторона не ожидает существенных результатов от встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США.

"Мы не ожидаем существенных результатов", - заявил собеседник журналистов.

Переговоры Путина с Байденом пройдут в среду в Женеве. Президент США ранее во вторник прибыл в этот швейцарский город.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]