Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0236 GBR   2.399 TRY   0.2027

Цена на нефть

14.06 $/bbl   WTI 70.88 -0.03 Brent 72.86 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.06.2021 22:15

США и ЕС договорились вместе работать над сохранением мира и стабильности в Арктике

Вашингтон и Брюссель готовы вместе работать над обеспечением стабильности в Арктике, говорится в совместном заявлении участников саммита США-ЕС, прошедшего в бельгийской столице.

"Мы готовы работать вместе над тем, чтобы Арктика осталась регионом, в котором царят мир и стабильность. Готовы сотрудничать, в особенности - через Арктический совет, чтобы защищать экологию, обеспечивать конструктивное взаимодействие сторон по проблемам изменения климата и экологии", - говорится в документе.

Еще одним приоритетом ЕС и США считают защиту интересов жителей Арктики.

В саммите, как сообщалось, приняли участие президент США Джо Байден, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЕС, АРКТИКА


Похожие новости


ЕС отложил повышение пошлин на американские товары, планировавшееся на 1 июня Байден близок к назначению посла США в ЕС и постпреда в НАТО Саммит ЕС-США состоится в Брюсселе в июне ЕС и США совместно призвали политиков Грузии подписать компромиссное соглашение, предложенное Брюсселем Боррель обсудил с Блинкеном события вокруг Украины ЕС и США договорились координировать действия в отношении политики РФ - Боррель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]