США и ЕС договорились вместе работать над сохранением мира и стабильности в Арктике

Вашингтон и Брюссель готовы вместе работать над обеспечением стабильности в Арктике, говорится в совместном заявлении участников саммита США-ЕС, прошедшего в бельгийской столице.

"Мы готовы работать вместе над тем, чтобы Арктика осталась регионом, в котором царят мир и стабильность. Готовы сотрудничать, в особенности - через Арктический совет, чтобы защищать экологию, обеспечивать конструктивное взаимодействие сторон по проблемам изменения климата и экологии", - говорится в документе.

Еще одним приоритетом ЕС и США считают защиту интересов жителей Арктики.

В саммите, как сообщалось, приняли участие президент США Джо Байден, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.