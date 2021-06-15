Швейцарское руководство на встрече с Путиным планирует обсудить Карабах

Швейцарские руководители планируют на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднять ряд международных вопросов - ситуацию в Карабахе и в Украине, заявил во вторник глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

"Нас интересуют тема безопасности в Европе, события, происходящие близ границ с Россией", - сказал он на пресс-конференции в Женеве, добавив, что речь идет о проблемах Нагорного Карабаха и Украины.