Президенту Турции в Шуше подарили карабахского скакуна

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе его визита в город Шуша подарили карабахского скакуна, сообщает сайт азербайджанского лидера.

«Президенту Турции Эрдогану была подарены одна из древнейших пород лошадей - карабахский конь «Зафар» (Победа), - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков