Президенту Турции в Шуше подарили карабахского скакуна

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе его визита в город Шуша подарили карабахского скакуна, сообщает сайт азербайджанского лидера.
«Президенту Турции Эрдогану была подарены одна из древнейших пород лошадей - карабахский конь «Зафар» (Победа), - отмечается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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