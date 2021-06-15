США и РФ могут договориться о возвращении послов в Москву и Вашингтон после встречи Байдена и Путина - Белый дом

Белый дом не исключает, что Вашингтон и Москва смогут принять решение о возвращении своих послов в столицы по итогам саммита президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве.
"Это возможно. Я не собираюсь это подтверждать, пока оба президента не встретятся" - заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что по итогам саммита РФ-США послы двух государств Анатолий Антонов и Джон Салливан могут вернуться в Вашингтон и Москву.
"В (российскую) делегацию (в рамках саммита РФ-США) входит, обратите внимание, господин Антонов. (С американской стороны) будет присутствовать и его американский коллега. Есть такой настрой, что с учетом итогов саммита, если об этом договорятся президенты, то послы переместятся, соответственно, туда, где должны работать", - сказал Ушаков журналистам в преддверии саммита.
Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве. Переговоры начнутся в 13:00 по местному времени и продлятся 4-5 часов.
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