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Спорт 15.06.2021 22:17

Роналду обошел Платини и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место по числу мячей, забитых в финальных турнирах чемпионатах Европы.

В матче против Венгрии во вторник Роналду забил два гола, они стали для него 10-м и 11-м в чемпионатах континента. В итоге он обошел легендарного француза Мишеля Платини, на счету которого девять голов (все - на Евро-1984).

На третьем месте в списке наиболее результативных игроков располагается англичанин Алан Ширер, как и Платини, завершивший игровую карьеру. Ширер поразил ворота соперников на чемпионатах Европы семь раз.

Что касается матча против Венгрии, он завершился крупной (3:0) победой Португалии.

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Тэги: ФУТБОЛ, РОНАЛДУ, ДОСТИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]