Роналду обошел Платини и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место по числу мячей, забитых в финальных турнирах чемпионатах Европы.
В матче против Венгрии во вторник Роналду забил два гола, они стали для него 10-м и 11-м в чемпионатах континента. В итоге он обошел легендарного француза Мишеля Платини, на счету которого девять голов (все - на Евро-1984).
На третьем месте в списке наиболее результативных игроков располагается англичанин Алан Ширер, как и Платини, завершивший игровую карьеру. Ширер поразил ворота соперников на чемпионатах Европы семь раз.
Что касается матча против Венгрии, он завершился крупной (3:0) победой Португалии.
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