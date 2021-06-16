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Дальнее зарубежье 16.06.2021 10:07

Китай намерен отправить трех космонавтов на строящуюся орбитальную станцию в четверг - чиновник

Китай планирует 17 июня отправить на строящуюся орбитальную станцию экипаж из трех космонавтов, сообщил журналистам представитель Китайской программы пилотируемых полетов Цзи Цимин.

По его информации, старт космического корабля "Шэньчжоу-12" запланирован в четверг в 09:22 утра по местному времени (05:22) с космодрома "Цзюцюань" в северо-западной китайской провинции Ганьсу.

В состав экипажа входят Не Хайшэн, Тан Хунбо, уже побывавшие в космосе, а также Лю Бомин, для которого полет будет первым.

Задачами космонавтов будет сборка и подключение оборудования, доставляемого на модуль станции грузовыми кораблями.

Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

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Тэги: КИТАЙ, СТАНЦИЯ, КОСМОНАВТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]