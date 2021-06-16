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Дальнее зарубежье 16.06.2021 10:18

Отказ Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным является признаком слабости -Помпео

Бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что решение президента США Джо Байдена отказаться от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после саммита свидетельствует о слабости первого.

"Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах (1,8 или 2,4 метра - ИФ) от своего противника и рассказывать миру о том, о чем вы говорили, о вещах, которые вас волнуют, и почему вы заботитесь о них, показывает огромную слабость", - заявил Помпео в эфире FoxNews.

"Если вы не готовы просто стоять на трибуне и отвечать на вопросы прессы, которые могут быть трудными и каверзными, (...) - это огромный признак слабости", - добавил он.

Президент США в среду в Женеве примет участие в первом саммите с российским лидером Владимиром Путиным, на переговоры отведено четыре-пять часов.

Вопрос проведения совместной пресс-конференции стоял на повестке дня, однако, за несколько дней до саммита появилась информация о том, что американская сторона решила проводить отдельную пресс-конференцию.

В Кремле заметили, что проведение отдельных пресс-конференций в Женеве, скорее, объясняется предпочтениями американского президента Байдена. "Американская сторона, действительно, предпочла сделать самостоятельную пресс-конференцию, президент Путин также проведет самостоятельную пресс-конференцию, но мы видим, что в ходе поездки, например, днями раньше в Великобритании Байден и Борис Джонсон тоже по отдельности проводили пресс-конференции. Поэтому, это, видимо, просто предпочтение президента США", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

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Тэги: США, ПОМПЕО, БАЙДЕН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]