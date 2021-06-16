Отказ Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным является признаком слабости -Помпео

Бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что решение президента США Джо Байдена отказаться от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после саммита свидетельствует о слабости первого.
"Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах (1,8 или 2,4 метра - ИФ) от своего противника и рассказывать миру о том, о чем вы говорили, о вещах, которые вас волнуют, и почему вы заботитесь о них, показывает огромную слабость", - заявил Помпео в эфире FoxNews.
"Если вы не готовы просто стоять на трибуне и отвечать на вопросы прессы, которые могут быть трудными и каверзными, (...) - это огромный признак слабости", - добавил он.
Президент США в среду в Женеве примет участие в первом саммите с российским лидером Владимиром Путиным, на переговоры отведено четыре-пять часов.
Вопрос проведения совместной пресс-конференции стоял на повестке дня, однако, за несколько дней до саммита появилась информация о том, что американская сторона решила проводить отдельную пресс-конференцию.
В Кремле заметили, что проведение отдельных пресс-конференций в Женеве, скорее, объясняется предпочтениями американского президента Байдена. "Американская сторона, действительно, предпочла сделать самостоятельную пресс-конференцию, президент Путин также проведет самостоятельную пресс-конференцию, но мы видим, что в ходе поездки, например, днями раньше в Великобритании Байден и Борис Джонсон тоже по отдельности проводили пресс-конференции. Поэтому, это, видимо, просто предпочтение президента США", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".
США поручились за достоверность карт минных полей Агдамского района, переданных Арменией Азербайджану - Алиев
Генплан города Физули будет утвержден через несколько месяцев – президент Азербайджана
Швейцарское руководство на встрече с Путиным планирует обсудить Карабах
Азербайджан в январе-апреле увеличил импорт пшеницы в 1,3 раза, экспорт фруктов – в 1,5 раза
Транспортировка нефти по БТД в январе-мае сократилась на 11%
Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-мае сократился на 69%, капвложения - на 28%
Число заражений COVID-19 в мире превысило 176,6 млн - университет Джонса Хопкинса
Рогозин предложит NASA сотрудничество в съемках фильма на МКС
COVID-19, по-видимому, мог оказаться в США уже в конце декабря 2019 года - ученые
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Кредит для всех под 14,3% от Yelo Bank
Nar завершил работы по оптимизации сети на территориях проведения ЕВРО-2020
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?