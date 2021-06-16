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СНГ 16.06.2021 10:49

Постпреды ЕС 16 июня согласуют новые санкции против Белоруссии - документ

Постоянные представители стран ЕС в среду согласуют новые ограничительные меры в отношении Белоруссии, следует из опубликованной во вторник обновлённой версии повестки Комитета постоянных представителей государств (КОРЕПЕР).

В расписании комитета указывается, что 16 июня страны примут "исполнительное решение и постановление Совета в отношении ограничительных мер в связи с ситуацией в Белоруссии".

Отмечается, что утверждение мер состоится без предварительного обсуждения.

При этом новые санкции вступят в силу только после их публикации в Официальном журнале ЕС.

В начале июня Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование самолетами белорусских авиакомпаний воздушного пространства стран Евросоюза, а также на допуск к аэропортам ЕС всех видов белорусских авиаперевозчиков. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает новые санкции против Белоруссии. "Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", - указал еврочиновник.

Сообщалось, что дальнейшие ограничительные меры могут затронуть белорусских министров и представителей командования ВВС Белоруссии.

Кроме того, в ЕС не исключали принятия в дальнейшем не точечных, а более масштабных мер против экономики Белоруссии.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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