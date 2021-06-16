Российская S7 Airlines открыл рейсы в Баку из Самары и удваивает рейсы из Новосибирска

Российская авиакомпания S7 Airlines с 16 июня начал выполнение рейсов Самара - Баку, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Полеты выполняются воздушными судами типа "А320".
Полеты из Самары в Баку будет осуществляться по средам, обратный рейс - по вторникам. Время вылета из Самары - в 03.45 по местному времени с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 06.05 по местному времени.
Обратно самолет будет вылетать в 23.45 по местному времени с прибытием в Самару в 02.05 (время местное).
Кроме того, компания с 5 июля запустит рейс Новосибирск - Баку - Новосибирск в дополнение к уже запущенному рейсу по средам. Время вылета из Новосибирска - в 11.35 по местному времени с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 13.05 по местному времени.
В обратном направлении самолет будет вылетать по местному времени в 14.05 с прибытием в Новосибирск в 21.10.
Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте авиакомпании, через приложения для iPhone и Android, и во всех офисах продаж.
S7 Airlines выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах ведущих мировых производителей - Airbus, Boeing, Embraer.
S7 Airlines входит в ТОП-100 лучших авиакомпаний мира и занимает третье место в Восточной Европе в авторитетном международном рейтинге Skytrax.
В 2020 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 12,3 млн пассажиров.
Н.Аббасова
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