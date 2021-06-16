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СНГ 16.06.2021 09:46

Новая стратегия ЕС в отношении РФ будет основана на сдерживании и взаимодействии, считает Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что новая стратегия главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в отношении России основана на сдерживании и взаимодействии.

"Новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношении России, подготовленная главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать", - сообщила Захарова в своем телеграм-канале.

Она также добавила, что "у людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕС, МИД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]