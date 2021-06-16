Число заражений COVID-19 в мире превысило 176,6 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом в мире на утро среды составило 176 млн 642 тыс. 929, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, связанных с COVID-19 заболеваний, достигло 3 млн 822 тыс. 685 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 485 тыс. 123 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 600 тыс. 272.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 633 тыс. 105, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 379 тыс. 573.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 17 млн 533 тыс. 221 заболевший, умерло 490 тыс. 696 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 492,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 850 человек, Индии - 273, Бразилии - 2 тыс. 295.