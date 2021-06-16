В Британии сочли эффективным препарат на основе антител против COVID-19

Британские исследователи заявили, что предварительные результаты испытаний показали эффективность препарата компании Regeneron Pharmaceuticals в предотвращении летальных исходов от коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.
В исследовании в Британии приняли участие 9785 пациентов. Случайным образом их поделили на две группы - те, кто получил помимо традиционного лечения этот препарат, и те, кого лечили без него, применяя стандартные лекарственные средства.
Согласно проведенному исследованию, данный препарат, разработанный на основе антител, сокращает смертность среди госпитализированных пациентов с 30% до 24%. СМИ отмечают, что это означает, что на каждые 100 пациентов, которых лечили коктейлем антител, умерло на шесть человек меньше, чем без этого препарата.
Также было отмечено сокращение продолжительности пребывания пациента в больнице в среднем с 17 до 13 дней, а доля тех, кто выписался из больницы в течение 28 дней после госпитализации с COVID-19, увеличилась с 58% до 64%.
Клинические испытания также показали, что применение лекарства уменьшает риск того, что пациенту понадобится искусственная вентиляция легких.
Однако, препарат полезен именно для тех пациентов, у кого не вырабатываются антитела самостоятельно. Для людей, у которых во время болезни вырабатываются собственные антитела, он не принесет пользы. Профессор Оксфордского университета и один из ведущих исследователей Мартин Ландрей сравнил применение этого препарата с приемом витаминов. Он отметил, что если у человека нет дефицита витаминов в организме, то их прием не окажет никакого влияния, но при их недостатке может значительно помочь.
Данный препарат компании Regeneron Pharmaceuticals в настоящее время разрешено применять в США и ЕС для лечения пациентов с незначительными и умеренными симптомами. В Великобритании он пока не одобрен.
Экс-президент США Дональд Трамп использовал данный препарат при лечении от коронавируса и остался им очень доволен. Трамп заявлял, что быстро выздороветь ему помог, в первую очередь, этот коктейль из антител.
"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали Регенерон, и другие препараты, но этот (Регенерон) был основным. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в его твиттере в начале октября 2020 года.
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