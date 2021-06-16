Франция еженедельно тратит до 120 млн евро на тестирование граждан на коронавирус

Франция тратит до 120 млн евро каждую неделю на проведение ПЦР-тестов и тестов на антитела, сообщает в среду газета "Фигаро" со ссылкой на гендиректора французского Национального фонда медицинского страхования Томаса Фатома.
По его словам, "примерно от 100 до 120 млн евро" уходит в неделю на проведение 2 млн тестов. "Французы выработали привычку тестироваться на коронавирус", - добавил он.
Вместе с тем, он указал, что такие значительные расходы на тестирование на COVID-19 следует воспринимать как "инвестицию", которая позволит ограничить распространение коронавируса во Франции.
За время пандемии во Франции выявили более 5,7 млн случаев COVID-19, 110 тыс. из них имели летальный исход.
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