Еще 10 предприятий Азербайджана получили разрешение на поставку томатов в РФ

Россельхознадзор с 16 июня снял запрет на поставки томатов еще с 10 предприятий Азербайджана.
Как сообщает служба, это решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.
Список предприятий, которым разрешен ввоз продукции в РФ, размещен на сайте Россельхознадзора.
Таким образом, в настоящее время право на поставки томатов в РФ имеет 141 азербайджанское предприятие.
Как сообщалось, Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с постоянным обнаружением в них карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck).
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