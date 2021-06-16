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АПК 16.06.2021 15:26

Еще 10 предприятий Азербайджана получили разрешение на поставку томатов в РФ

Россельхознадзор с 16 июня снял запрет на поставки томатов еще с 10 предприятий Азербайджана.

Как сообщает служба, это решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Список предприятий, которым разрешен ввоз продукции в РФ, размещен на сайте Россельхознадзора.

Таким образом, в настоящее время право на поставки томатов в РФ имеет 141 азербайджанское предприятие.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с постоянным обнаружением в них карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОМАТЫ, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]