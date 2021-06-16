Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации отчета Минэнерго США об изменении запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе.

При этом Brent торгуется около двухлетнего максимума, WTI - около максимальной отметки за последние три года, отмечает Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 в среду составляет $74,29 за баррель, что на $0,3 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,3 за баррель, что на $0,18 (0,25%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы "черного золота" в США за неделю, завершившуюся 11 июня, упали на 8,5 млн баррелей. Если данные официально подтвердят, это будет максимальное сокращение с января, отмечает Bloomberg.

По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - выросли на 200 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 18:30.

Рост цен на рынке в этом месяце активизировался на фоне смягчения карантинных мер в ведущих экономиках мира благодаря вакцинации от коронавируса. Крупнейшие сырьевые трейдеры, включая Vitol и Glencore, считают, что цены могут вернуться к $100 за баррель, пишет Financial Times.

Глава Trafigura Джереми Уэйр выразил обеспокоенность по поводу предложения на рынке нефти. "Проблема не в спросе. Весьма беспокоящей является ситуация с предложением, - сказал он. - Мы наблюдали, как капитальные расходы сократились с $400 млрд в год пять лет назад до всего лишь $100 млрд в год".

Нефть не торговалась выше $100 за баррель с 2014 года, когда скачок добычи сланцевой нефти в США привел к концу "суперцикла" на рынке. В начале текущего века цены подскочили с $10 за баррель до более $100 за баррель в 2008 году благодаря спросу в Китае. Они в среднем составляли $100 за баррель в течение последующих шести лет.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости Brent в ближайшие два года. Теперь Fitch ожидает, что нефть этой марки в текущем году в среднем будет стоить $63 за баррель (в марте прогноз составлял $58 за баррель). Прогноз на 2022 год был повышен до $55 с $53 за баррель.

Для сорта WTI прогноз на 2021 год был повышен до $60 с $55 за баррель, на 2022 год - до $52 с $50 за баррель.