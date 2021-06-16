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Дальнее зарубежье 16.06.2021 15:37

Путин и Байден прибыли на женевскую виллу Ла Гранж, их встречал президент Швейцарии

Президент РФ Владимир Путин прибыл первым на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдут его переговоры с президентом США Джозефом Байденом, российского лидера встреча президент Швейцарии.

В Женеву Путин прибыл около часа назад, из аэропорта он сразу направился на виллу Ла Гранж.

На крыльце виллы Путина встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Президенты поприветствовали друг друга рукопожатием и в течение пары минут без переводчиков о чем-то пообщались. Затем Путин и Пармелен зашли в здание.

Примерно через 15 минут после Путина к вилле подъехал и Байден. Американского президента также на крыльце встретил Пармелен.

Небольшая заминка произошла при подъезде кортежа американского президента, Байден не сразу вышел из машины, поэтому президенту Швейцарии пришлось немного подождать.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]