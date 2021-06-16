Путин и Байден обменялись рукопожатием перед началом переговоров в Женеве

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден приняли участие в церемонии совместного фотографирования на вилле Ла Гранж, где в ближайшие минуты начнутся переговоры лидеров.
Первым на виллу прибыл Путин, который приехал в Ла Гранж сразу же после прилета в Женеву. Следом - через 15 минут - подъехал Байден. Путина, а затем и Байдена на крыльце встречал президент Швейцарии Ги Пармелен.
Небольшая заминка произошла при приезде президента США, Байден не сразу вышел из машины, поэтому Пармелену пришлось его немного подождать.
Непосредственно встреча Путина и Байдена прошла за закрытыми дверями, поскольку лидеры поочередно после прибытия зашли в здание.
Однако затем Путин, Пармелен и Байден вышли на крыльцо, где президент Швейцарии обратился к участникам саммита с приветственным словом.
После небольшого выступления Пармелена, Путин и Байден обменялись рукопожатием и вновь зашли в здание, чтобы начать переговоры.
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