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Карабах 16.06.2021 15:45

От мира в Карабахе выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что от мира в Карабахе выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир.

«Освобождение Карабаха – это самое большое достижение Азербайджана за прошедшие 30 лет. От мира в Карабахе выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир, в целом», - сказал Эрдоган в среду, выступая в парламенте Азербайджана.

Он поздравил азербайджанский народ с освобождением Карабаха от оккупации.

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет оказывать поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха. «Сейчас ведутся работы по восстановлению всех разрушенных сел и объектов. Мы построим новый Карабах. Он был раньше был центром азербайджанской культуры и Дай Бог, он в скором времени станет таким же центром», - добавил он.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭРДОГАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]