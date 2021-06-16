От мира в Карабахе выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что от мира в Карабахе выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир.

«Освобождение Карабаха – это самое большое достижение Азербайджана за прошедшие 30 лет. От мира в Карабахе выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир, в целом», - сказал Эрдоган в среду, выступая в парламенте Азербайджана.

Он поздравил азербайджанский народ с освобождением Карабаха от оккупации.

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет оказывать поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха. «Сейчас ведутся работы по восстановлению всех разрушенных сел и объектов. Мы построим новый Карабах. Он был раньше был центром азербайджанской культуры и Дай Бог, он в скором времени станет таким же центром», - добавил он.

Н.Аббасова