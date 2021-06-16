Путин выразил надежду на продуктивность встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за инициативу провести саммит в Женеве.

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу сегодняшней встречи", - сказал Путин в ходе встречи с Байденом.

Он также выразил надежду, что встреча будет продуктивной.

"Знаю, что у вас длинная поездка. Много работы. Тем не менее, в российско-американских отношениях накопилось много вопросов", - заметил Путин.