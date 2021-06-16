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СНГ 16.06.2021 15:53

Путин выразил надежду на продуктивность встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за инициативу провести саммит в Женеве.

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу сегодняшней встречи", - сказал Путин в ходе встречи с Байденом.

Он также выразил надежду, что встреча будет продуктивной.

"Знаю, что у вас длинная поездка. Много работы. Тем не менее, в российско-американских отношениях накопилось много вопросов", - заметил Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]