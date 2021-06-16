Карим Хан принес присягу на посту нового прокурора Международного уголовного суда

Новый прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан принес присягу, трансляция церемонии велась в среду на сайте суда.

"Я торжественно обязуюсь выполнять свои обязанности и осуществлять свои полномочия в качестве прокурора Международного уголовного суда честно, добросовестно, беспристрастно и сознательно", - сказал Хан, принося присягу.

На посту главного прокурора Карим Хан сменил Фату Бенсуду из Гамбии, которая занимала эту должность девять лет.

Хан был избран на должность во втором туре голосования государств-участников МУС 12 февраля. За него проголосовали 72 из 122 участников вотума.

Карим Асад Ахмад Хан - британский юрист, специалист в области международного права и международного права человека. Он возглавляет следственную группу ООН по расследованию военных преступлений группировки "Исламское государство" в Ираке.

Международный уголовный суд - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование людей, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Суд занимался расследованием, в частности, таких дел, как военные действия на востоке Украины, присоединение Крыма к РФ, вооруженный конфликт в Южной Осетии, предполагаемые военные преступления США в Афганистане.

США, Израиль, Китай и Россия не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.