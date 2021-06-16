У Москвы и Вашингтона есть общие вопросы для обсуждения, но есть и разногласия, заявил президент США Джо Байден в начале переговоров с Владимиром Путиным в Женеве.

"Как я сказал снаружи, встречаться лицом к лицу всегда полезно. Мы пытаемся определить, где у нас есть общие интересы, а там, где у нас есть разногласия, мы можем сделать все для того, чтобы профессионально и предсказуемо обсуждать вопросы", - сказал Байден в начале переговоров в узком формате.

После вступительных слов президентов журналисты еще несколько минут оставались в комнате для переговоров, однако дальнейших заявлений от двух лидеров не последовало.

Байден обменялся парой реплик с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после чего последний передал членам американской делегации записку.

Выкрикиваемые прессой вопросы президенты игнорировали, а одна из реплик журналистов вызвала у Байдена смех. Когда сотрудники службы безопасности начали выводить журналистов, Путин начал что-то рассказывать американскому коллеге, активно жестикулируя.